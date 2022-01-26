Ярославль, 26 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Ярославской области обязательную вакцинацию от COVID-19 распространили на новые сферы. Об этом со ссылкой на постановление главного санитарного врача региона Александра Звягина от 26 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строители

Согласно документу, обязательной вакцинации с 17 марта 2022 года подлежат работники сельского хозяйства и строительства. Напомним, первый приказ об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер в области был подписан в июле 2021 года. Он предполагал прививки для государственных и муниципальных служащих, работников торговли, общепита, образования, здравоохранения, транспорта, косметических услуг, социальной сферы и т.п.

Затем в перечень попали сотрудники промышленных предприятий. Теперь к ним добавились работники сельского хозяйства и строители. Таким образом, обязательной вакцинации в регионе подлежат работники практически всех наиболее распространённых профессий.

Ситуация с коронавирусом в Ярославской области продолжает ухудшаться. За последние две недели суточное число заражений возросло в 1,5 раза. Если 19 января инфекцию выявили у 222 человек, то 26 января было зарегистрировано уже 333 случая. Ежедневные темпы прироста составляют 0,32%.