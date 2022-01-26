Берлин, , 21:59 — REGNUM Бывший Папа Римский Бенедикт XVI извинился за предоставление ложных сведений во время расследования дела о сексуальном насилии над детьми. Для многих немецких католиков этого заявления недостаточно, они горько разочарованы и требуют признания вины, пишет 26 января издание Spiegel.

Бенедикт XVI Giuseppe Ruggirello

В своей воскресной проповеди в Ахенском соборе епископ Хельмут Дизер заявил о «гневе и разочаровании, возмущении и тревоге, страданиях и сомнениях», имея в виду реакции на опубликованный отчёт мюнхенской юридической компании о злодеяниях духовенства, которое десятилетиями скрывало факт сексуального насилия над детьми.

В докладе содержатся серьёзные обвинения в адрес бывшего папы Римского Бенедикта XVI. Как кардинал Йозеф Ратцингер он был главой Мюнхенской епархии с 1977 по 1982 год. В это время он принял участие во встрече, на которой обсуждалось будущее священника, обвиняемого в неоднократных проступках. Позднее священник был переведён из Эссена в Мюнхен, где продолжил издеваться над детьми.

«Что меня ужасает и приводит в смятение, но также и злит, так это неисчислимые масштабы личных страданий и неумолимо связанные с ними масштабы неудач, за которые церковные лидеры, епископы и другие священники несут ответственность», — отметил Дизер в своей проповеди.

«Помимо этого, речь идёт о неспособности признать собственную вину и попросить прощения или, по крайней мере, выразить сожаление и скорбь за свою роль в трагедии», — заявил епископ.