Ижевск, , 17:14 — REGNUM Правительство Удмуртии одобрило проект соглашения о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта «Строительство нового аэровокзального комплекса Ижевск». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Ярослав Семенов. В документе отмечается, что он будет направлен на подпись главе региона Александру Бречалову и в АО «Аэропорт Ижевск».

Аэропорт Ижевска alexandergroshev

Согласно распоряжению, прогнозный объем инвестиций в проект составит 4,347 млрд рублей.

В частности, в 2022 году сумма инвестиций составит 3,1 млрд рублей, в 2023-м — около 1,1 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 525 новых рабочих мест в 2024 году и 69 — в 2029 году.

Соглашение будет действовать с момента подписания до конца 2029 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года на заседании правительственной комиссии по региональному развитию было принято решение о выделении Удмуртии инфраструктурного кредита в размере 800 млн рублей. Средства направят на строительство нового аэропорта Ижевска с международным пунктом пропуска.

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