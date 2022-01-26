Берлин, , 18:16 — REGNUM В связи с увеличением числа случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» немецкие депутаты обсудят возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19, сообщает 26 января агентство Deutsche Welle.

Германия (сс) Hans

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Дискуссии по вопросу обязательной вакцинации продолжаются в Германии в течение последнего года, при этом многие высокопоставленные лица, в числе которых федеральный канцлер Олаф Шольц, выступили в поддержку этой идеи после того, как первоначально отвергли её.

Тем не менее коалиционное правительство не хочет навязывать решение сверху, а предлагает законодателям выработать наиболее предпочтительный вариант путём дебатов.

Отмечается, что для 20% населения Германии, которое остаётся непривитым, отказ от введения обязательной вакцинации был бы предпочтительным, однако большинство немцев выражают поддержку инициативе.