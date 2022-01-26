Москва, 26 января 2022, 17:11 — REGNUM Свыше 2,3 тыс. московских компаний воспользовались программой поддержки ФОТ 3.0, сообщил 26 января вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов
Stroi.mos.ru

«Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 востребованы московским бизнесом. За время действия программы этой мерой поддержки воспользовались более 2,3 тысячи компаний малого и среднего бизнеса Москвы, получивших кредиты по программе на 12,59 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Он пояснил, что на Москву приходится 14% от объёма кредитов, выданных в России. И данная программа оказала поддержку малому и среднему бизнесу и помогла ему восстановиться после падения в начале пандемии. По итогам 2021 года оборот малых и средних компаний столицы вырос на 41%.