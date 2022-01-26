Москва, 26 января, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Свыше 2,3 тыс. московских компаний воспользовались программой поддержки ФОТ 3.0, сообщил 26 января вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

«Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 востребованы московским бизнесом. За время действия программы этой мерой поддержки воспользовались более 2,3 тысячи компаний малого и среднего бизнеса Москвы, получивших кредиты по программе на 12,59 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Он пояснил, что на Москву приходится 14% от объёма кредитов, выданных в России. И данная программа оказала поддержку малому и среднему бизнесу и помогла ему восстановиться после падения в начале пандемии. По итогам 2021 года оборот малых и средних компаний столицы вырос на 41%.