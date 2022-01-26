Миасс, Челябинская область, 26 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Челябинской области окончили расследовать уголовное дело в отношении жителя Миасса, вытолкнувшего женщину из окна четвёртого этажа. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Следователи считают, что 4 ноября в одной из квартир распивали спиртное и затем вспыхнул конфликт. В результате падения из окна гражданка получила многочисленные травмы и скончалась.

Гражданина обвиняют в убийстве. Материалы дела уже направлены в суд, добавили в СКР.