Минеральные Воды, Ставропольский край, , 17:11 — REGNUM В Ставропольском крае расследовано уголовное дело, получившего широкий общественный резонанс. В январе 2021 года в городе Минеральные воды произошло убийство. Чтобы скрыть преступление совершивший его мужчина забетонировал тело жертвы в подвале. Однако следствию удалось выйти на подозреваемого.

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Им оказался 75-летний местный житель. Из личной неприязни, как полагает следствие, он расстрелял своего знакомого, а его тело забетонировал в подвальном помещении. После этого злоумышленник отогнал автомобиль убитого на другую улицу. Забрав все вещи убитого, в том числе паспорт, водительское удостоверение, деньги и мобильные телефоны, он сжег их.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому предъявлены обвинения в убийстве, краже, похищении паспорта и завладении автотранспортным средством без цели похищения.