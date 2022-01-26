Минск, , 17:01 — REGNUM В 2021 году численность населения Белоруссии сократилась до 9,35 млн человек (9,41 млн в 2020 году). Согласно данным официальной статистики, сокращение граждан зафиксировано и в предшествующие годы.

Население RitaE

По данным Белстата, в 2021 году население Белоруссии было представлено преимущественно женским полом — 5,03 млн человек, мужчин насчитывалось 4,32 млн человек. При этом в городах проживало 77,9% и 22,1% — в сельской местности.

Трудоспособного населения Белстат насчитал 5,4 млн человек. Моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) — 1,7 млн человек.

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