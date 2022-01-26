Бишкек, 26 января, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Масштабная авария в энергосистеме, в результате которой окажется обесточена вся Киргизия, а также часть Казахстана и Узбекистана стала неожиданностью для специалистов и властей. Об этом заявил министр энергетики Доскул Бекмурзаев на заседании киргизского парламента сегодня, 26 января.

Oran Viriyincy ЛЭП

По его словам, после случившегося 25 января чрезвычайного происшествия, киргизские энергетики хотели выйти из центральноазиатского энергокольца, чтобы как можно быстрее возобновить подачу электроэнергии.

Читайте также: Энергокризис в Киргизии: потребление электричества ограничили до 5кВт

«Но с нами связались казахстанские коллеги, которые попросили не делать этого, поскольку южные регионы Казахстана в этом случае будет сложно подключить. Поэтому мы решили им помочь, и не вышли из энергокольца», — резюмировал высокопоставленный чиновник.

Напомним, утром 25 января в Казахстане, Киргизии и Узбекистане начались проблемы с электроснабжением. По всей энергосистеме Туркестанского региона произошло системное погашение из-за сработки автоматики. Перебои были вызваны аварийным отключением на высоковольтной ЛЭП из-за увеличения напряжения более чем на 100%.

Читайте также: Киргизия рискует остаться без электричества с Токтогульской ГЭС