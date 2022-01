Нью-Йорк, США, , 16:58 — REGNUM Соавтор Ника Кейна и австралийский музыкант Уоррен Эллис сообщил в удаленном посте в своем Twitter-аккаунте, что он работает над новой музыкой с певицей Хоуп Сандовал из американской дрим-поп-группы Mazzy Star. Об этом 25 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Обложка альбома Mazzy Star Официальный YouTube-канал группы Mazzy Star

Несмотря на то, что Эллис был занят работой с Ником Кейвом, он также нашел время поработать в студии с Хоуп Сандовал из Mazzy Star. В удаленном посте Эллис написал: «Был в студии, работал над некоторыми новыми треками Хоуп Сандовал. Господи, какой у нее голос».

Ранее в этом месяце стало известно, что Эллис и Кейв исполнят главные роли в новом документальном фильме Эндрю Доминика «Так много я знаю, чтобы быть правдой» (This Much I Know To Be True), в котором будут рассмотрены их творческие отношения, а также треки с их недавних альбомов Ghosteen и Carnage.

Последним релизом Сандовал был мини-альбом Son of a Lady 2017 года. Она также участвовала в записи нового альбома Psychical Ill.

