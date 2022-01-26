Приштина, , 18:21 — REGNUM Разрастание конфликта между Россией и Украиной может ускорить вступление сепаратистского Косово в НАТО. Такое мнение высказал косовский политический аналитик Дардан Сейдиу 26 января.

Американские морские пехотинцы в составе войск НАТО. Косово. 1999 Defense.gov

По словам Сейдиу, для этого необходимо лишь добиться признания четырех государств ЕС и не нужно ждать одобрения СБ ООН.

Эксперт отметил, что Сербия является главным союзником России на Западных Балканах. Россия с помощью Сербии посылает сигнал НАТО: «Если вы тронете нас на Украине, у нас есть точки в регионе Западных Балкан, где мы можем вызвать проблемы», считает Сейдиу.

«А где у России главный союзник для этого дела? В Сербии. К сожалению, мы (сепаратистское Косово) с ними в постоянном конфликте», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Сейдиу.

Напомним, что власти в Приштине выдвигают в качестве одной из главных целей своей политики вступление непризнанного ООН сепаратистского образования в Североатлантический альянс.