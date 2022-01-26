Ярославль, , 17:07 — REGNUM В Ярославской области за 10 лет год количество зарегистрированного транспорта увеличилось с 360 до 488 тысяч. Об этом 26 января на пресс-конференции рассказал начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ярославской области Антон Царев.

Московский проспект в Ярославле Yarregion.ru

«Прирост за год составил почти 8500 тысяч транспортных средств или 1,8%. Большинство из них — это легковые автомобили. Вместе с тем, почти на 2000 тысячи зафиксировано увеличение числа грузовиков. Более чем на 140 — автобусов. Прицепов, полуприцепов. Только по мотоциклам небольшое, в пределах 2%, снижение числа транспортных средств», — рассказал Антон Царев.

Рост числа автомобилей приводит и к росту транспортных проблем.

«Сопоставимого увеличения количества дорог у нас не произошло. Интенсивность движения растёт из года в год. С учётом этого, с учётом этих реалий, Госавтоинспекция как раз настаивает на том, что должны быть не только меры надзорного воздействия, когда инспектор стоит и профилактирует своим появлением на перекрестке, влияет на безопасность дорожного движения. Но и, конечно же, меры инженерного характера», — отметил полицейский.

Антон Царев 76.мвд.рф

Увеличить безопасность и повысить пропускную способность в Госавтоинспекции предлагают за счёт изменений в организации движения. В качестве примера Антон Царев рассказал о проблемах Ярославля.

«Например, у нас на проспекте Фрунзе есть пересечение с Суздальским шоссе, поворот на 1-ю Приволжскую, в ста метрах буквально, два места стабильных, где часто происходят ДТП. И мы предлагаем, для того, чтобы повлиять на эти места, сделать выезд на проспект Фрунзе, продлив улицу Журавлева. Участок дороги порядка 80 метров, это можно будет сделать с правым поворотом на проспект Фрунзе. И, после того как потоки разведутся, на 1-ю Приволжскую будут выходить меньше и повлияет благоприятно на два места концентрации ДТП и немножечко разгрузит улицы. Потому что в утренние часы огромные пробки возникают по разным местам», — объяснил в деталях начальник ярославского ГИБДД.

В заключение Антон Царев отметил, что эти меры необходимы в любом случае, так как рост количества транспорта продолжится.