Калуга, 26 января, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Обнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек обвинялся в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что подсудимый вступил в организованную преступную группу, созданную неизвестным лицом для распространения наркотических средств. Согласно отведенной ему преступной роли, молодой человек не должен был получать от руководителя информацию о тайниках с наркотиками, забирать их и помещать в произвольно выбранные тайники на территории города Обнинска. В августе 2021 года злоумышленник получил от руководителя группы более 1,5 кг наркотика, который перевез в свою квартиру, расфасовал и стал хранить в квартире для последующего сбыта.

Преступные действия подсудимого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.