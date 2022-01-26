Ростов-на-Дону, , 16:57 — REGNUM В Ростовской области уровень регистрируемой безработицы снизился в несколько раз, сейчас он составляет 0,8%. Этот показатель соответствует данным до начала пандемии коронавируса. Об этом на заседании регионального правительства 26 января сообщил руководитель донской службы занятости населения Сергей Григорян.

Кошелек Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В настоящее время численность зарегистрированных безработных на Дону составляет 17 051 человек, что более чем в шесть раз ниже, чем в начале 2020 и 2021 годов. Банк вакансий содержит 56,9 тыс. предложений.

Как доложил Григорян, в 2021 году в Ростовской области было трудоустроено 117,8 тыс. человек, что на 7,1% больше от намеченного плана.

ИА REGNUM сообщало, что в период пандемии уровень безработицы в Ростовской области вырос в семь раз. Так, например, по данным на 23 сентября 2020 года, на Дону безработными были признаны 113,5 тыс. человек. Для сравнения: по данным на 1 апреля 2020 года, на учёте в службе занятости населения состояло 16,4 тыс. человек.

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