26 января 2022 | Время чтения 3 мин

Администрации Байдена необходим иной подход к регулированию климата, который позволит сгладить глобальные цепочки поставок энергии и поощрять сотрудничество в области климата. Его нынешний подход не работает, уверен старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, профессор юридической школы Дедмана Южного Методистского университета Джеймс Коулман. Об этом он пишет в газете The Hill.

Климент Александров, , 23:51 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена оказывается в затруднительном положении в области энергетики и климата. Его климатическая политика является продолжением подхода, принятого президентом Обамой в период низких цен на энергоносители. Но теперь высокие цены на нефть, газ и электроэнергию угрожают сорвать приверженность президента Байдена действиям в области изменения климата. Традиционный подход США к борьбе с изменением климата — мешанина финансирования, нормативных актов и новых препятствий для энергетической инфраструктуры — всё больше не подходит для администрации, стремящейся облегчить глобальные потоки энергии.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Лучшим подходом была бы умеренная цена на углерод в США, которая автоматически повышается по мере усиления регулирования торговыми партнерами, такими как Европа и Канада. Этот тип «соответствующей цены» сгладил бы, а не запутал бы глобальные цепочки поставок и обеспечил бы глобальный путь к более чистой энергии.

Администрация Байдена следует типичной схеме действий США по вопросам климата. Внутри страны это обеспечит больше финансирования для чистой энергии, сокращения спроса на выбросы автомобилей и метана, а также создаст препятствия для важных звеньев традиционной цепочки поставок энергии посредством таких действий, как отмена трубопровода Keystone XL и добыча нефти и газа на федеральных землях. Этот подход продолжает политику, которую Обама проводил в течение восьми лет своего президентства, когда цены на энергоносители были низкими, а поставки энергоносителей в США расширялись, но он плохо подходит для мира нестабильных цепочек поставок.

Строительство трубопровода Keystone shannonpatrick17

Текущая задача заключается в обеспечении инвестиций в источники энергии, которые могли бы быстро увеличить поставки доступной энергии. К сожалению, финансирование чистой энергии само по себе не позволит достичь этой цели. Колебания инвесторов часто обусловлены не столько чисто финансовыми соображениями, сколько медленными процессами выдачи разрешений, которые могут задержать или остановить строительство новой инфраструктуры. Подумайте о стимулирующих мерах 2009 года, когда были направлены рекордные восемь миллиардов долларов на строительство высокоскоростных железных дорог, но в Америке ничего не было построено из-за задержек с разрешениями — того самого фактора, который задерживает так много инфраструктурных проектов по всей стране.

Международные усилия администрации Байдена по экологической повестке также плохо подходят для мира, который сталкивается с рекордно высокими ценами на энергоносители. Традиционный подход состоял в том, чтобы активизировать внутренние усилия и уговорить другие страны сделать то же самое. Но некоторые из наиболее громких действий администрации Байдена в области климата, похоже, почти направлены на то, чтобы оттолкнуть наших союзников в области энергетики. В свой первый день пребывания в должности Байден уничтожил трубопровод Keystone XL, всего через несколько недель после того, как Канада заявила, что завершение строительства трубопровода занимает первое место в ее внешнеполитической повестке дня. Затем, когда наши союзники в Европе и Азии отчаянно нуждались в американской нефти и природном газе для борьбы с ростом мировых цен, президент принял решение прекратить новые поставки нефти и газа в аренду на федеральных землях. Эти действия поощряют энергетический конфликт, а не сотрудничество.

Пришла пора для нового подхода к укреплению сотрудничества в области климата — обязательств по сопоставлению выбросов углерода. Администрация Байдена должна опираться на двухпартийный интерес к компромиссу по ценообразованию на углерод и предложить умеренную цену на углерод, которая автоматически возрастет, если и когда ключевые торговые партнеры Америки, такие как Европа, Канада и Китай, усилят свое собственное регулирование. Вместо того, чтобы оттолкнуть наших союзников, соответствующие обязательства станут для них знаком нашей добросовестности — и, что более важно, стимулом для сокращения их собственных выбросов углекислого газа.

Выбросы углерода SD-Pictures

Конечно, как и любое регулирование климата, ценообразование на выбросы углерода — не бесплатное удовольствие. Как и нынешний подход администрации к регулированию, это повышает затраты. Но делается это более предсказуемым и гибким способом. Промышленности проще планировать при умеренных ценах, чем пытаться предвидеть энергетические мандаты, которые зависят от прихотей судов и будущих администраций. Соответствующая цена гарантировала бы отрасли, что цены на углерод будут расти только в сочетании с регулированием, охватывающим ее ключевых конкурентов.