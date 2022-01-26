Москва, , 16:56 — REGNUM Российская певица Юлия Зиверт (Zivert) представила клип на песню «Три дня любви». Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube 26 января.

Zivert (Юлия Зиверт) Скриншот с YouTube

В клипе Zivert танцует в вагонах и на станциях метро. Ролик за сутки посмотрели более 267 тыс. человек, а 10 тыс. из них поставили видео отметку «мне нравится».

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2021 года Zivert выпустила свой второй альбом под названием Vinyl 2. В трек-лист пластинки вошла песня «Три дня любви».

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