Новый клип Zivert попал в тренды YouTube
Москва, 26 января, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Российская певица Юлия Зиверт (Zivert) представила клип на песню «Три дня любви». Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube 26 января.
Скриншот с YouTube
Zivert (Юлия Зиверт)
В клипе Zivert танцует в вагонах и на станциях метро. Ролик за сутки посмотрели более 267 тыс. человек, а 10 тыс. из них поставили видео отметку «мне нравится».
ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2021 года Zivert выпустила свой второй альбом под названием Vinyl 2. В трек-лист пластинки вошла песня «Три дня любви».