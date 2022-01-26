Иерусалим, , 16:48 — REGNUM Бездомных граждан Израиля на время бури «Элпис» поселят в гостиницах, сообщило министерство социального обеспечения 26 января.

Бездомный

Министерство покроет расходы на временное размещение бездомных из расчета до 468 шекелей на человека на три ночи.

Во время недавних холодов в Израиле сообщалось о смертях людей, живущих на улице. Сейчас Израиль готовится к буре, которая, по прогнозам, принесет в страну сильный снегопад, холода, ливни и шквальный ветер.

Читайте также: В Израиле ожидаются порывы ветра до 60 км/час