Берлин, , 16:47 — REGNUM Германия поставит Украине пять тыс. военных шлемов, заявила 26 января министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

Немецкие каски. Крым. 1944 год

Об этом сообщает германское агентство печати (DPA).

По утверждению агентства, такое заявление Ламбрехт сделала перед членами парламентского комитета по обороне. Пока неизвестно, будут ли это новые каски или уже списанные, как это обычно бывало с военными поставками Украине от других стран.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин не поставляет и не будет поставлять летальное оружие на Украину, при этом не отказываясь от иных форм сотрудничества и поддержки.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы надолго запомнят нежелание Германии давать им оружие.

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