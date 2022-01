Нью-Йорк, США, , 16:46 — REGNUM Музыкальный лейбл Sony Music Entertainment приобрел всю дискографию американского фолк-рок исполнителя Боба Дилана, а также права на его будущие релизы. Об этом 25 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Боб Дилан Chris Hakkens

Согласно информации источника, стоимость сделки, по слухам, составила от 150 до 200 миллионов долларов и была заключена еще в июле 2021 года. У Sony Music Entertainment теперь есть весь каталог записанных работ Дилана, начиная с его одноименного дебютного альбома 1962 года и заканчивая последней работой Rough and Rowdy Way 2020 года. Сообщается, что сделка также включает будущие релизы и переиздания Дилана в его серии бутлегов.

Дилан сотрудничает с Columbia Records, подлейблом Sony Music, с октября 1961 года. Роб Стрингер, председатель Sony Music Group, сказал: «У Columbia Records были особые отношения с Бобом Диланом с самого начала его карьеры, и мы чрезвычайно гордимся продолжать развивать наше 60-летнее партнерство. Боб — одна из величайших икон музыки и непревзойденный гениальный артист. Существенное влияние, которое он и его записи продолжают оказывать на популярную культуру, не имеет себе равных, и мы очень рады, что теперь он станет постоянным членом семьи Sony Music».

Дилан добавил: «Columbia Records и Роб Стрингер были добры ко мне в течение многих, многих лет и выпустили множество моих пластинок. Я рад, что все мои записи могут оставаться там, где им и место».

Читайте ранее в этом сюжете: Дуа Липа сказала, что ее третий альбом «начинает обретать форму»

Читайте развитие сюжета: 80-летний Боб Дилан вернется к концертной деятельности в марте