Владикавказ, 26 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Северной Осетии попали в «черный список» перед энергетиками десять предприятий-должников. Их общая сумма долга перед компанией «Россети Северный Кавказ» составила 2,5 млрд рублей.

Kate Ter Haar Электроэнергия

Как отметили энергетики, перечень наиболее злостных должников не меняется на протяжении нескольких месяцев. Так, наиболее крупная сумма долга у компании «Владикавказские тепловые сети» — около 1,08 млрд рублей и у «Владикавказских водопроводных сетей» — 725 млн рублей.

Среди не спешащих платить за свет предприятий и компаний МУП «Владсток», МУП «Коммунальщик», МУП Водопроводно-канализационного хозяйства Правобережного района, МУП «Ардонские инженерные сети», ООО «Стекловар», ГУП «Базисный склад» и ООО «Тплюс».

Как отметили в компании «Севкавказэнерго», с неплательщиками планируют бороться с помощью взысканий долгов через суд и введения режима ограниченного потребления энергоресурса.