В РСО-Алании компании-должники накопили долгов за свет на 2,5 млрд рублей
Владикавказ, 26 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Северной Осетии попали в «черный список» перед энергетиками десять предприятий-должников. Их общая сумма долга перед компанией «Россети Северный Кавказ» составила 2,5 млрд рублей.
Как отметили энергетики, перечень наиболее злостных должников не меняется на протяжении нескольких месяцев. Так, наиболее крупная сумма долга у компании «Владикавказские тепловые сети» — около 1,08 млрд рублей и у «Владикавказских водопроводных сетей» — 725 млн рублей.
Среди не спешащих платить за свет предприятий и компаний МУП «Владсток», МУП «Коммунальщик», МУП Водопроводно-канализационного хозяйства Правобережного района, МУП «Ардонские инженерные сети», ООО «Стекловар», ГУП «Базисный склад» и ООО «Тплюс».
Как отметили в компании «Севкавказэнерго», с неплательщиками планируют бороться с помощью взысканий долгов через суд и введения режима ограниченного потребления энергоресурса.