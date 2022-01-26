Казань, 26 января, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Татарии в электронном виде оказываются 125 государственных и муниципальных услуг. До конца 2022 года в данный формат работы необходимо перевести все услуги (378), сообщил глава минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Mos.ru Цифровизация

По данным ведомства, в текущем году в электронный вид необходимо перевести 253 услуги. Также важна и скорость оказываемых услуг.

«Мы предлагаем закрепить три стандарта оказания электронных услуг: «золотой», когда она оказывается в течение одного рабочего дня; «серебряный» — в течение трех дней и «бронзовый» стандарт, который предусматривает оказание услуги в течение 10 рабочих дней», — цитирует «Татар-информ» министра.

В Татарии 2022 год объявлен годом цифровизации. На комплексное развитии цифровой инфраструктуры дополнительно направят более 1,6 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2022—2023 годах более миллиарда рублей будет инвестировано в образовательную инфраструктуру, на строительство Wi-Fi-сети, позволяющей любому учителю обеспечить более интересный процесс обучения.

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