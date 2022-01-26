Иерусалим, , 16:43 — REGNUM 13% родителей израильских школьников сообщили, что в 2021 году их дети пропустили половину и более уроков, которые проходили в онлайн-формате. Об этом говорится в отчете израильского Совета по правам ребенка, который обнародован 25 января.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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22% родителей сказали, что их дети подключались к зуму, но не слушали уроки и не учились. 71% заявили, что дистанционное обучение не удовлетворяет социальные потребности их детей.

Кроме того, подсчитано, что в арабском секторе нет личного компьютера для дистанционного обучения у 37% детей, а в еврейском — у 20%.