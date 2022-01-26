Магнитогорск, Челябинская область, 26 января, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области руководитель юридической компании и его сотрудница осуждены за совершение коррупционных преступлений. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, в 2020 году руководитель через сотрудницу передал 70 тыс. рублей руководителю структурного подразделения одного из районных отделов полиции за непроведение проверок.

Сотрудницу полиции ранее уже осудили. Теперь пришла очередь взяткодателей. Глава фирмы получил три года колонии общего режима, а сотрудница — три с половиной года условно.