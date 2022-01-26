Нижний Новгород, , 16:41 — REGNUM Нижегородские эксперты с большим скепсисом отнеслись к идеи создания единой агломерации, куда могут войти Нижегородская область и Татария, с центром в Казани. «Поволжье в своем нынешнем состоянии может развиваться как некая сложная система, а не как агломерации вокруг одного центра. Тем более, мне кажется неправильным назначать на роль такого центра Казань. В этом случае из этого процесса будут «выключена», например, Уфа — они в силу своих культурных и исторических взглядов не захотят входить в такую агломерацию и будут этого противодействовать», — сказал политический аналитик Дмитрий Скворцов, комментируя ИА REGNUM предложение главы главы Счетной палаты России Алексея Кудрина.

Отказ Pepin von Roojen

По мнению эксперта, «в России безусловно должны быть другие центры демографической и экономической кристаллизации, кроме Москвы и Санкт-Петербурга».

»Екатеринбург реально становится центром крупной агломерации, хотя такие препятствия как слабая заселенность Свердловской области никто не отменял. На Урале есть крупные города, но вокруг них практически пустыня. Есть мелкие города и населенные пункты, но сельской периферии как у нас в ПФО нет в силу природных условий», — считает собеседник.

Скворцов отметил, что «центром кристаллизации в виде создания единого пространства уже выступает Краснодар и Ростов-на-Дону».

»На той территории тоже запущены объективные процессы, которым можно помогать или препятствовать, но остановить невозможно. Есть Новосибирск и у него похожие проблемы. В области мало точек роста, которые бы при консолидации в агломерации давали нужный синергетический эффект. Поэтому идея министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве в Сибирм городов, не крупных миллионников, а на 300−500 тысяч населения — это шаг в правильном направлении. Он мог бы запустить процессы кристаллизации в Сибири».

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Политический аналитик отметил, что с Поволжьем «нужно реализовывать другой сценарий». В качестве примера от привел две разные схемы развития — французскую и немецкую.

«Можно сравнить два варианта. Если Франция строилась вокруг большого Парижа, в Германии такого единого центра нет. Там есть сеть с множеством разных центров, каждый из которых находит свою экономическую нишу и они взаимодействуют между собой. Это более сложная схема работы между центром и периферией».

По его мнению, Поволжье «в своем нынешнем состоянии может развиваться как некая сложная система, а не как агломерации вокруг одного центра».

«Тем более, мне кажется неправильным назначать на роль такого центра Казань. В этом случае из этого процесса будут «выключена», например, Уфа — они в силу своих культурных и исторических взглядов не захотят входить в такую агломерацию и будут этого противодействовать», — уверен Скворцов.

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Эксперт отметил, что «с большим сомнением относится к реакции на подобное предложение руководства других регионов Поволжья. В Казани это прозвучало очень хорошо и выигрышно, но в целом реализация этой затеи вызовет больше проблем, чем пользы. Что касается чисто Нижнего Новгорода, то мы во многом находится в тени Москвы. Мы слишком близко и из города «высасываются» кадровые ресурсы. Слишком многие вещи и процессы замкнуты на столицу и нам трудно стать агломерационным центром притяжения«.Напомним, 21 января 2022 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России необходимо создавать крупные агломерации, соответствующие«мировому уровню», которые в перспективе влияли бы «на мировую повестку». Центром Поволжской агломерации, по его мнению, может стать Казань, а войти в нее могут несколько регионов России, включая Нижегородскую область.

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