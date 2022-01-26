Оренбург, , 16:40 — REGNUM Оренбург в 2022 году на отлов, чипирование, стерилизацию бродячих животных и содержание в приюте в течение трех недель получит из областного бюджета 4,9 млн рулей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Стая собак Пресс-служба администрации Оренбурга

В соответствии с новыми нормативами, утвержденными региональным правительством в августе 2021 года, сумма затрат на осуществление необходимых мероприятий составит около 13 тысяч рублей на каждую особь. Планируется, что за год отлову подвергнут 385 собак.

В настоящее время готовится аукционная документация. Стоимость контакта составит 1 млн рублей.

Стоит отметить, в прошлом (2021) году в областном центре было прочипировано 387 бездомных собак. Общий объем субвенций, выделенных из областного бюджета Оренбургу на проведение мероприятий по отлову и стерилизации, составил более 3,3 млн рублей. Фактически выполнено услуг на сумму 2,8 млн рублей. По нормативам прошлого года на отлов, стерилизацию, содержание одного животного в приюте и его возврат в прежнее место обитания было затрачено около 7 тысяч рублей.

В Оренбурге, по оценке мэрии, в 2021 году числилось около 10 тыс. бродячих собак при норме в 3 тысячи.

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