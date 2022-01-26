Иерусалим, , 16:39 — REGNUM Хирурги больницы «Кармель», которая находится в израильском городе Хайфа, успешно удалили злокачественную опухоль кишечника пациенту в возрасте 106 лет. Столь пожилого человека врачам этой клиники оперировать не приходилось никогда, сообщает Ynet 26 января.

Хирург

По словам доктора Арье Битермана, пациенты преклонного возраста имеют множество сопутствующих проблем, при которых риск несут и анестезия, и операция. Поэтому сперва пациента оперировать отказались. Однако консилиум решил все же пойти на этот шаг. Операция длилась три часа и завершилась успешно.

«У меня еще не было пациента такого возраста. Представляете, в апреле ему исполнится 107 лет! Я рад, что нам удалось спасти его. Мы помогаем пациентам любого возраста и в любом состоянии», — сказал доктор Битерман.