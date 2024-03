Лондон, 26 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Британская поп-певица Дуа Липа рассказала о продолжении своего последнего альбома Future Nostalgia. По словам исполнительницы, ее третий студийный альбом «начал обретать форму». Об этом 26 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Скриншот с YouTube Дуа Липа

Дуа Липа не выпускала новый материал с тех пор, как ее совместный трек с Элтоном Джоном и электронным дуэтом PNAU под названием Cold Heart возглавила чарты в августе 2021 года. В своем новом интервью журналу WSJ Дуа Липа рассказала о работе над своим третьим альбомом.

«Я написала большую часть текстов: альбом начинает обретать форму: я многое записала», — сказала Дуа Липа. «Я всегда буду создавать поп-музыку, но у нее есть свое уникальное звучание, которое является захватывающим и чем-то похожим на звук из Future Nostalgia. Он все еще находится в стадии разработки, так что посмотрим, как альбом будет развиваться». Она также добавила: «Честно говоря, это, вероятно, не то, что хотят услышать мои поклонники».