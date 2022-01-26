Дуа Липа сказала, что ее третий альбом «начинает обретать форму»
Лондон, 26 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Британская поп-певица Дуа Липа рассказала о продолжении своего последнего альбома Future Nostalgia. По словам исполнительницы, ее третий студийный альбом «начал обретать форму». Об этом 26 января сообщил портал The Line Of Best Fit.
Дуа Липа не выпускала новый материал с тех пор, как ее совместный трек с Элтоном Джоном и электронным дуэтом PNAU под названием Cold Heart возглавила чарты в августе 2021 года. В своем новом интервью журналу WSJ Дуа Липа рассказала о работе над своим третьим альбомом.
«Я написала большую часть текстов: альбом начинает обретать форму: я многое записала», — сказала Дуа Липа. «Я всегда буду создавать поп-музыку, но у нее есть свое уникальное звучание, которое является захватывающим и чем-то похожим на звук из Future Nostalgia. Он все еще находится в стадии разработки, так что посмотрим, как альбом будет развиваться». Она также добавила: «Честно говоря, это, вероятно, не то, что хотят услышать мои поклонники».