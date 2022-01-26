Белград, 26 января, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Сербское движение «Черным по белому» планирует привлечь президента Александра Вучича к ответственности за то, что он «предлагает гражданам взятку» накануне выборов и таким образом планирует повлиять на результаты голосования. Об этом 26 января заявил председатель движения Владимир Вулетич.

Александр Вучич

По мнению Вулетича, недавнее обещание Вучича, что в случае победы Сербской прогрессивной партии на предстоящих парламентских выборах он выступит за то, чтобы сербская молодежь получила еще по 100 евро государственной помощи, является «взяткой в чистом виде».

«Вучич серьезно нарушил статью 156 уголовного кодекса тем, что пообещал гражданам взятку из двух частей. Первую часть он им даст перед выборами, а вторую обещает после, если он победит», — рассказал Вулетич изданию Danas.

Напомним, что сербские власти неоднократно выплачивали различным категориям граждан однократные денежные пособия. Перед выборами 2020 года все совершеннолетние граждане Сербии могли получить помощь в размере 100 евро (в динаровом эквиваленте). Причиной выплаты власти назвали поддержку граждан в условиях пандемии коронавируса.