Москва, 26 января, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 26 января портал Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

Данные об этом опубликованы на прогностической карте предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО). Причина — гололедица. Оповещение действует до полуночи 28 января.

Аналогичное предупреждение объявлено и Московской области с теми же сроками.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца недели в Москве выпадет до 8 мм осадков.