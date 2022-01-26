Кострома, 26 января 2022, 17:00 — REGNUM Школы и детские сады Костромской области не будут переводить на дистант из-за резкого распространения коронавируса. Об этом в ходе поездки в Островский район региона заявил губернатор Сергей Ситников.
За последние две недели заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в 6 раз. Если 19 января инфекцию выявили у 11 несовершеннолетних, то 26 января было зарегистрировано уже 70 случаев. В связи с этим обстоятельством оперативный штаб региона ввёл новые ограничения. В частности, с 31 января устанавливается запрет на участие ребят в любых массовых мероприятиях. Организации дополнительного образования планируется перевести на удалённый режим работы. Окончательное решение на этот счёт ещё не приняли.
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