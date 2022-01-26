Кострома, 26 января, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Школы и детские сады Костромской области не будут переводить на дистант из-за резкого распространения коронавируса. Об этом в ходе поездки в Островский район региона заявил губернатор Сергей Ситников.

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«Мы приняли решение, что не будем вводить сплошного закрытия школ, детских садов. Потому что обстановка везде разная. Если в сельских поселениях нет заболевших, никакие ограничения не нужно вводить. Но сейчас будет проработан вопрос, при каких порогах заболеваемости надо будет закрывать учреждения, переводить на дистанционное обучение детей, вводить карантинные мероприятия. Вот за этим надо будет самым тщательнейшим образом следить», — сказал глава региона.

За последние две недели заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в 6 раз. Если 19 января инфекцию выявили у 11 несовершеннолетних, то 26 января было зарегистрировано уже 70 случаев. В связи с этим обстоятельством оперативный штаб региона ввёл новые ограничения. В частности, с 31 января устанавливается запрет на участие ребят в любых массовых мероприятиях. Организации дополнительного образования планируется перевести на удалённый режим работы. Окончательное решение на этот счёт ещё не приняли.