Юрга, Кемеровская область, 26 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Юрги, которая обвиняется в краже денег с банковского счёта подростка. Об этом сообщили в региональном управлении СКР,

Sean MacEntee Банковские карты

По данным следствия, в октябре 2021 года она нашла на улице банковскую карту и рассчиталась её за покупки — в общей сложности она оплатила 2900 рублей. После этого выбросила карту, принадлежавшую несовершеннолетней девочке.

Подросток, обнаружив пропажу денег, обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемая была установлена. Со следствием она сотрудничала, вину признала, ущерб возместила. Уголовное дело направлено в суд.