Париж, , 16:31 — REGNUM Мужчина, одетый в традиционный берберский халат, имевший при себе Коран и ножом, задержан в одной из церквей Франции, сообщает 26 января издание Figaro.

Нож PublicDomainPictures

Инцидент произошёл в городе Блуа в центральной части Франции.

По словам одного из служителей церкви, мужчина вел себя неадекватно и пытался совершить намаз внутри христианской церкви.

Прибывший наряд полиции задержал мужчину. В ходе обыска у него обнаружили длинный нож и Коран.

Прокурор города со ссылкой на мать задержанного, заявил, что инцидент, скорее всего, обусловлен психиатрией, а не намерением совершить теракт.

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