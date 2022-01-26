Кишинёв, , 16:28 — REGNUM Министерство здравоохранения Молдавии направило в медицинские учреждения, включая родильные дома, циркуляр о необходимости экономить на отоплении и освещении. Документ 26 января обнародовало издание Realitatea.

Экономия stevepb

Минздрав рекомендует чаще использовать естественное освещение, а также заменить лампы накаливания на энергосберегающие. Кроме того, рекомендуется экономить на отоплении.

«Любой градус выше 19 °C означает увеличение расхода топлива примерно на 5−8%», — говорится в циркуляре.

В больницах также рекомендовали для экономии затрат на отопление использовать термостаты.

Напомним, срок действия контракта на поставку газа из России в Молдавию закончился в октябре 2021 года. По новым условиям цена поставки газа в Молдавии зависит от его стоимости на европейском рынке. В ноябре 2020 тариф для жителей республики подняли в 2,4 раза с учётом новых цен. В январе стоимость газа на европейском рынке снова выросла.

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