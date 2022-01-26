Орск, Оренбургская область, 26 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области утром 26 января в кювет съехал и застрял школьный автобус. В салоне находились дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП со школьным автобусом

ДТП произошло в районе улицы Геологической. Во время разъезда на узкой дороге с другим транспортным средством автобус съехал с проезжей части и застрял.

Прибыв на место, автоинспекторы убедились, что никто не пострадал, и оценив обстановку, вызвали трактор. С его помощью вытащили школьный автобус из кювета, после чего тот продолжил свой маршрут.