Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Американский рэпер Slim Jxmmi (Ааквил Браун), являющийся участником дуэта Rae Sremmurd был арестован полицией по обвинению в домашнем насилии над своей девушкой. Соответствующей информацией поделилось издание Rocky Mountain Outlook 26 января.

Насилие Publicdomainpictures.net

По имеющимся данным, в ходе конфликта исполнитель в состоянии алкогольного опьянения накинулся на возлюбленную, ударил ее и отобрал телефон. Благодаря шуму в доме полиция оперативно приехала на место происшествия и арестовала артиста. Известно, что позднее девушка опровергла информацию об избиении.

Напомним, что Slim Jxmmi является участником дуэта Rae Sremmurd с 2009 года. Помимо этого, музыкант ведет сольную деятельность.

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