Бишкек, 26 января, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии подозревает заместителя руководителя госавтоинспекции Ыманалы Саркулова в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ сегодня, 26 января.

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По версии следствия, полковник милиции представил в кадровую службу МВД фальшивые документы об окончании одного из вузов России по специальности «Юриспруденция».

Расследование по факту возможного использования подложного диплома продолжается.

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