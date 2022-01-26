Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Рэп-исполнитель Blocboy JB (Джеймс Ли Бейкер) опубликовал новую студийную пластинку. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 26 января.

Виниловая пластинка

Новый альбом получил название Bacc 2 Da Bloc и включил в себя 15 различных песен. Эта работа стала вторым студийным альбомом исполнителя.

Напомним, что Blocboy JB прославился благодаря совместному треку с Drake (Обри Дрейк Грэм) под названием Look Alive. Позднее рэпер создал авторский танец, также получивший внимание в интернете.

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