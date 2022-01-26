Магас, , 17:10 — REGNUM В Ингушетии планируется реорганизовать работу ряда министерств, перераспределив между ними функции. Так, в структуру органов исполнительной власти войдет министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Указ об этом подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов, пишет «Сердало».

Ингушетия Иван Шилов © ИА REGNUM

Новое ведомство было преобразовано из министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. У него забрали функции по обеспечению управления жилищно-коммунальным хозяйством, оставив ему только решение задач в сфере строительства.

Разделение функций строительного и коммунального направления позволит повысить эффективность работы каждого из министерств, считают эксперт