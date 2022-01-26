Нижний Новгород, , 16:22 — REGNUM Нижегородский районный суд отклонил иск группы местных жителей, требующих отменить обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Ранее нижегородские антипрививочники подали в исковое заявление против регионального управления Роспотребнадзора с требованием признать недействительными пункты постановления, обязывающие некоторые категории граждан привиться от COVID-19.

Истцы выразили мнение, что это постановление нарушает права граждан.

Представитель ответчика, в свою очередь, озвучил позицию нижегородского Роспотребнадзора о том, что постановление, касающееся обязательной вакцинации, принято правомерно и законно, а потому оснований для его отмены нет.

В итоге суд полностью принял сторону ответчика и отказал в удовлетворении иска противников вакцинации.

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