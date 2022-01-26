Кемерово, 26 января, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Кузбассе осудили 33-летнего автолюбителя из посёлка Новый городок, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

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В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в июне 2020 года. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, поехал вечером в кафе на день рождения родственницы. На скорости более 120 километров в час он не справился с управлением и при повороте выехал на обочину, где сбил 57-летнего мужчину. После чего обвиняемый переместил мужчину в салон машины, где он от полученных травм скончался. Вместе с телом водитель уехал с места ДТП и по пути столкнулся со встречным автомобилем. Полицейские задержали его в кафе, куда он не только добрался, но и рассказал о произошедшем гостям.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.