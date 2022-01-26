Карталы, Челябинская область, 26 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Челябинской области с рельсов сошли три железнодорожных вагона. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Фото: Уральская транспортная прокуратура На месте схода вагонов

Авария произошла днём на станции Карталы-2 при проведении маневровых работ. Опрокидывания вагонов удалось избежать. Пострадавших нет.

По факту произошедшего Следственный комитет и транспортная прокуратура проводят проверки.