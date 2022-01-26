Лос-Анджелес, США, , 16:19 — REGNUM Представители Disney прокомментировали слова актёра Питера Динклэйджа относительно перезапуска мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания

«Чтобы избежать усиления стереотипов из оригинального анимационного фильма, мы применяем другой подход к этим семи персонажам и консультируемся с членами сообщества карликов», — говорят представители компании. «Мы с нетерпением ждём возможности поделиться чем-то ещё, когда фильм будет запущен в производство», — добавили они.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Питер Динклэйдж осудил создателей ремейка мультфильма «Белоснежка и семь гномов» с латиноамериканской актрисой в главной роли. «В каком-то смысле вы прогрессивные, но вы всё ещё сочиняете эту чёртову отсталую историю о семи гномах, живущих вместе в пещере — какого хрена вы делаете?» — негодовал он.

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