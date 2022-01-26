Тверь, 26 января 2022, 16:19 — REGNUM Возрастные ограничения для многодетных родителей при получении поддержки на погашение жилищной ипотеки сняты в Тверской области с 2022 года. Ранее на выплаты на погашение жилищной ипотеки могли рассчитывать лишь многодетные родители в возрасте до 40 лет, теперь поддержка будет оказываться всем таким семьям вне зависимости от возраста родителей. Соответствующие изменения в порядок предоставления социальных выплат внесены на заседании правительства Тверской области, которое 26 января провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.
Отметим, что единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям Верхневолжья, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша — до 500 тыс. рублей. На другие категории семей при рождении ребенка в период действия договора ипотечного жилищного кредита эта мера поддержка распространяется в случае, если возраст одного из супругов не превышает 35 лет. В 2020 году выплаты на погашение ипотеки получили 87 семей в Тверской области, в 2021 году поддержкой воспользовались 124 семьи.
Также на заседании правительства было принято решение об изменении размера компенсации при приобретении автотранспорта. В Тверской области многодетным родителям предоставляют сертификаты на приобретение автомобиля и из областного бюджета покрывают расходы в течение пяти лет на страховку транспортного средства, многодетные освобождены от уплаты транспортного налога.
Напомним также, что в Тверской области дети из многодетных семей с 1 по 5 классы включительно обеспечиваются школьной формой. С 2022 года форму школьникам из многодетных семей Тверской области будут бесплатно предоставлять с 1 по 11 классы. С этого года в регионе будет расширен сам статус «многодетная семья» — теперь в нее будут включаться дети, достигшие совершеннолетия и обучающиеся в образовательных организациях в очной форме.