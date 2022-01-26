Тверь, , 16:19 — REGNUM Возрастные ограничения для многодетных родителей при получении поддержки на погашение жилищной ипотеки сняты в Тверской области с 2022 года. Ранее на выплаты на погашение жилищной ипотеки могли рассчитывать лишь многодетные родители в возрасте до 40 лет, теперь поддержка будет оказываться всем таким семьям вне зависимости от возраста родителей. Соответствующие изменения в порядок предоставления социальных выплат внесены на заседании правительства Тверской области, которое 26 января провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Многодетная семья Пресс-служба правительства Тверской области

«Когда мы встречались с многодетными семьями, они сказали, что готовы рожать и после 40 лет. Кроме рождения ребёнка, есть ещё процесс усыновления детей. Когда ребёнок попадает в семью, особенно в многодетную, — это очень хорошо. И мы готовы поддержать таких родителей, чтобы они при погашении ипотеки могли воспользоваться мерами государственной поддержки. Поэтому такое решение принято. Считаем, что оно поможет улучшить жилищные условия многих семей», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Отметим, что единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям Верхневолжья, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша — до 500 тыс. рублей. На другие категории семей при рождении ребенка в период действия договора ипотечного жилищного кредита эта мера поддержка распространяется в случае, если возраст одного из супругов не превышает 35 лет. В 2020 году выплаты на погашение ипотеки получили 87 семей в Тверской области, в 2021 году поддержкой воспользовались 124 семьи.

Также на заседании правительства было принято решение об изменении размера компенсации при приобретении автотранспорта. В Тверской области многодетным родителям предоставляют сертификаты на приобретение автомобиля и из областного бюджета покрывают расходы в течение пяти лет на страховку транспортного средства, многодетные освобождены от уплаты транспортного налога.

«Сегодня было принято решение о корректировке размера компенсации при приобретении автотранспорта. Сейчас она определяется исходя из текущих цен. Эта мера поддержка действует для семей с пятью и более детьми при покупке автотранспорта. У автодилеров подорожал транспорт, и по просьбам семей нами принято решение увеличить эту выплату», — сказал Игорь Руденя.

Напомним также, что в Тверской области дети из многодетных семей с 1 по 5 классы включительно обеспечиваются школьной формой. С 2022 года форму школьникам из многодетных семей Тверской области будут бесплатно предоставлять с 1 по 11 классы. С этого года в регионе будет расширен сам статус «многодетная семья» — теперь в нее будут включаться дети, достигшие совершеннолетия и обучающиеся в образовательных организациях в очной форме.