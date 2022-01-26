Ярославль, , 16:18 — REGNUM 26 января избирательная комиссия города Ярославля избрала своим председателем Андрея Бурьяноватого. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Бурьяноватый Фото со страницы Андрея Бурьяноватого в Facebook

Кандидатура Бурьяноватого была поддержана единогласно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний председатель Оксана Каменецкая сталаруководителем исполкома регионального ОНФ.

«Сейчас я избран на время до мая — срока истечения полномочий этого состава комиссии. Затем будут новые выборы уже сроком на пять лет. Решение о моём выдвижении, как я понимаю, было коллегиальным, я принял это предложение, так как работа знакомая. Сейчас буду заниматься подготовкой к выборам в муниципалитет Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Бурьяноватый.

Не исключено, что после выборов горизбирком будет расформирован, а его полномочия передадут одной из территориальных комиссий Ярославля. Такая схема, к примеру, действует в Рыбинске. В настоящее время горизбирком проводит лишь одни выборы в пять лет — депутатов муниципалитета. Раньше он организовывал также выборы мэра города, но в 2016 году Ярославль перешёл на систему назначения главы города депутатами.

Читайте ранее в этом сюжете: Исполком Ярославского ОНФ возглавила Оксана Каменецкая