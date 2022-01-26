Ярославль, 26 января 2022, 16:18 — REGNUM 26 января избирательная комиссия города Ярославля избрала своим председателем Андрея Бурьяноватого. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кандидатура Бурьяноватого была поддержана единогласно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний председатель Оксана Каменецкая сталаруководителем исполкома регионального ОНФ.
Не исключено, что после выборов горизбирком будет расформирован, а его полномочия передадут одной из территориальных комиссий Ярославля. Такая схема, к примеру, действует в Рыбинске. В настоящее время горизбирком проводит лишь одни выборы в пять лет — депутатов муниципалитета. Раньше он организовывал также выборы мэра города, но в 2016 году Ярославль перешёл на систему назначения главы города депутатами.
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