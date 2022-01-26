Лондон, 26 января, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Борис Джонсон заявил, что не планирует уходить в отставку с должности премьер-министра Британии из-за скандала вокруг его вечеринок во время всеобщего локдауна.

Chatham House Борис Джонсон

Об этом он сообщил 26 января в парламенте, отвечая на соответствующий вопрос лидера оппозиции Кира Стармера. При этом Джонсон напомнил, что Стармер тоже причастен к введению жесткого локдауна в стране.

В свою очередь, Стармер припомнил Джонсону обещание опубликовать свою версию отчета о скандальных вечеринках.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон оказался в центре скандала и под угрозой снятия с поста главы правительства после обнародования информации о весёлых вечеринках в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна на всей территории Британии.