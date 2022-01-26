Тбилиси, , 16:14 — REGNUM Жители Тбилиси Батуми, Зугдиди и Гори 26 января вышли на акцию протеста с требованием наказать сотрудников полиции, которых обвиняют в совершении насилия. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Протест OpenClipart-Vectors

По данным журналистов, среди протестующих также есть те, кто требует отправить в отставку главу МВД республики Вахтанга Гомелаури. Организатором всех акций выступает оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД).

«В последние годы [правящая партия] «Грузинская мечта» хочет приучить нас жить в стране, где системе позволяется быть жестокой, где полицейские издеваются над женщинами, детьми-инвалидами. Поэтому главное это изменить систему, а добиться этого можно только через смену власти», — сказала журналистам член ЕНД Ана Цитлидзе, комментируя акции.

Напомним, в конце января в соцсети стали распространять видео, как сотрудник полиции избивает в Тбилисском метро глухонемого подростка. Позже стали распространять видео, где другой правоохранитель бьёт женщину.

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