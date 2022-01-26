Казань, 26 января, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Татарии Марат Садыков заявил о необходимой поддержке со стороны региональных властей в строительстве нового перинатального центра в Казани. Имеющегося коечного фонда не хватает, констатировал 26 января глава минздрава РТ.

President.tatarstan.ru Перинатальный центр

«Казани нужен свой перинатальный центр. Количество беременных с высокой группой риска ежегодно растет, растет и число недоношенных детей, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Остро стоит вопрос и по вспомогательным репродуктивным технологиям — ЭКО. Имеющейся коечной мощности перинатального центра республиканской клинической больницы не хватает», — отметил Садыков.

Во время выступления на итоговой коллегии министр заявил, что уже готовы расчеты и финансовое обоснование строительства новой больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани на территории горбольницы №7 открылся высокотехнологичный центр реабилитации.

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